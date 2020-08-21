تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر بولاية تيارت من توقيف شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من 4 أشخاص و حجز 936. 8 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصالح أمن ولاية تيارت.

وأوضحت ذات المصالح أنه " على إثر معلومات وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر مفادها محاولة شخصين جلب كمية من الكيف المعالج إلى مدينة السوقر قصد ترويجها في أوساط الشباب تم إعداد خطة مكنت من توقيف مشتبه فيهما إثنين على متن سيارة سياحية عبر المدخل الغربي لمدينة السوقر مع ضبط وحجز بحوزتهما كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بأكثر من 840. 8 كلغ " .

وأبرز نفس المصدر أن" التحقيق إستمر وكشف عن هوية شخصين آخرين مشتبه فيهما ليتم توقيفهما وتفتيش مساكن الموقوفين الـ4 مما أدى إلى ضبط وحجز كمية أكثر من 96 غرام من الكيف المعالج و مبلغ 9.2 مليون دج من عائدات الترويج المخدرات ليصل اجمالي كمية المخدرات المحجوزة أكثر من 936.8 كلغ ".

وأضاف أنه" بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر وتم ايداع اثنين منهم الحبس المؤقت و وضع الآخرين الرقابة القضائية ".