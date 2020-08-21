كشفت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الجمعة، عن آخر حصيلة لانتشار الجائحة في البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 409 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يبين حالة الاستقرار في عدد الحالات اليومية خلال الثلاث أيام الأخيرة (411 أمس الخميس، 403 أول أمس الأربعاء)

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ نهاية شهر فيفري الماضي إلى 40667 حالة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1418 وفاة.

فيما يخص العدد الإجمالي لحالات الشفاء فقد بلغ 28587 شخصا منها 306 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.