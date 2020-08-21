طور علماء كوبيون أول مشروع لقاح كوبي لمواجهة جائحة الفيروس التاجي (كوفيد19)، والذي سيطرح في الاسواق باسم "صوبيرانا 01".

ونقلت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا" عن العلماء قولهم انه تم تطوير "لقاح مرشح ضد هذا المرض في ظرف ثلاثة أشهر فقط " وتبدأ المرحلة الأولى من تجاربه السريرية في 24 أوت الجاري.

وأوضح بيثينتي ييريث، المدير العام لمعهد فينلاي للقاحات، أن "صوبيرانا 01" هو اسم التجربة السريرية، لكن الشعب أطلق هذا الاسم على اللقاح منذ البداية" وهو الاسم الذي يحمل معنى "السيادة الوطنية" في هذا المجال.

واضاف المصدر الاعلامي أنه تم في 18 اغسطس الإعلان عن لقاح "صوبيرانا 01" وهو الان في تجارب المرحلتين الأولى والثانية من حيث الأمان والاستجابة المناعية على التوالي حيث يتوقع أن تنتهي هاتين المرحلتين في نوفمبر المقبل موضحة أنه في حالة كانت نتائجهما ايجابية سيتم الانتقال للمرحلة الثالثة الخاصة بتقييم فعالية اللقاح.

واضاف المصدر ذاته أن الرئيس الكوبي، ميغيل دياث كانيل، حث في 19 من شهر ماي الماضي العلماء في بلاده على انتاج لقاح وطني "لتكون للبلد سيادة" في هذا المجال، مضيفا أنه منذ ذلك الحين عمل المتخصصون من معهد فينلاي للقاحات وبشراكة مع مراكز بحث وطنية أخرى "بشكل مكثف للحصول على نتائج فورية" حيث يشمل البحث 676 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و80 عاما.

ونقلت "برينسا لاتينا" عن السجل العمومي الكوبي للتجارب السريرية توضيحه إن هذا البحث سيكون "عشوائيا ومضبوطا وقابلا للتكيف ومتعدد المراكز ويسعى إلى تقييم سلامة وتفاعل ومناعة المرشح في نظام من جرعتين" مضيفة ستكون نتائج التجارب السريرية متاحة في بداية العام المقبل، مذكرة بأنه منذ 11 مارس الماضي تم الإبلاغ عن 3565 حالة في كوبا و88 حالة وفاة وشفاء ألفان و 894 مريضا.