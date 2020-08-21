سيستأنف الوسط الدولي الجزائري، لنادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، الركض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حسبما كشفه اليوم الجمعة، مدربه باتريك فييرا.

وصرح فييرا خلال مؤتمر صحفي قائلا:" هشام بوداوي يتعافى تدريجيا، لازالت أمامه بضعة أسابيع قبل تمكنه من العودة للركض من جديد".

وكان المدرب الفرنسي يتحدث عشية انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 للرابطة الفرنسية الأولى، حيث سيواجه نادي نيس يوم الأحد وخارج ميدانه، الصاعد الجديد نادي لانس، لكن قد يتم تأجيل اللقاء بسبب الكشف عن إصابتين بكورونا فيروس لدى تعداد نادي نيس، اليوم الجمعة.

وقال مدرب نيس في هذا السياق دون الكشف عن هوية اللاعبين :"صحيح، أن هناك لاعبين اثنين خضعا لاختبار إيجابي لكورونا فيروس. فطبيب الفريق على اتصال بهما، بعد وضعهما في الحجر الصحي. سنجري اختبارات أخرى يوم غد. وسننتظر النتائج قبل الفصل في المراحل الواجب اتخاذه لاحقا".

وكان بوداوي (20 عاما) قد غادر مبكرا يوم 4 أوت، تربص نادي نيس الذي أقامه بالنمسا بعد إصابته على مستوى الركبة في لقاء ودي أمام ف.كا داك 1904 السلوفاكي (6-0).

والتحق بوداوي بنيس في شهر سبتمبر 2019 بعقد لمدة 4 سنوات، حيث لعب 13 مباراة في كل المنافسات في موسمه الأول بفرنسا مسجلا هدفين ومانحا تمريرتين حاسمتين.