تمكن أعوان وحدة عزازقة للحماية المدنية، أمس الخميس ، من إنقاذ حياة شخص سقط ببئر في طور الإنجاز.

حسب ما جاء في صفحة التواصل الإجتماعي الفايسبوك لمديرية الحماية المدنية، الحادثة وقعت بقرية ثادرث ببلدية عزازقة، على الساعة الثانية زوال أمس الخميس، و أن تدخل أعوان الحماية المدنية أنقد حياة الرجل البالغ من العمر 44 سنة و تم نقله إلى مستشفى عزازقة لتلقي العلاج

توقيف زوجان يمارسان الشعوذة و السحر بمشطراسو

تمكن افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمشطراس بوضع حدا لنشاط لزوجين مشعوذين يقطنان بقرية حسناوة ببلدية مشطراس كانا يمارسان الشعوذة و السحر.

حسب بيان لخلية الإتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو تم إقتحام مسكن الزوجين بعد حصول مصالح فرقة الدرك بمشطراس بإذن من قبل المصالح المختصة حيث تم حجز أغراض كان يستخدمها الزوجان المشعوذان في ممارسة طقوس الشعوذة و السحر من كتب و هياكل حيوانات.

حسب الوثيقة ذاتها إعترفا المشتبه فيهما خلال التحقيق معهما بممارستهما الشعوذة و السحر و تم تقديمهما للجهة القضائية.