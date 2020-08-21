جدد المدافع ياسين صالحي عقده مع شباب قسنطينة لموسمين إضافيين، حسب ما أعلنت عنه إدارة نادي ''سيرتا'' اليوم الجمعة.

وقررت الإدارة تجديد عقد اللاعب حيث يعتبر من أعمدة تشكيلة السنافر التي أنهت موسم 2019-2020 -الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا- في المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة خلف البطل, شباب بلوزداد ب6 نقاط.

ودخل اللاعب ضمن اهتمامات النجم الساحلي التونسي الموسم الفارط ولكنه في نهاية المطاف قرر مواصلة مغامرته مع نادي "سيرتا".

بالإضافة إلى ذلك، أعطى المدافع نصر الدين زعلاني ولاعب الوسط فؤاد حداد موافقتهما النهائية للإدارة على تمديد عقدهما، بانتظار المهاجم إسماعيل بلقاسمي.

ومن أجل الحفاظ على الفريق، بدأ شباب قسنطينة سوق الانتقالات بقوة من خلال ضمان خدمات أربعة لاعبين جدد: المدافعين إدير مقدم وأحمد معمري (وداد بوفاريك)، المهاجم فايق عمران (شباب باتنة) ولاعب الوسط محمد أمين بغداوي (جمعية وهران).