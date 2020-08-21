اقترب نادي لازيو الإيطالي الناشط في بطولة القسم الأول لكرة القدم، من التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لنادي سبال محمد فارس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الدولي الجزائري البالغ من العمر 24 عامًا بات مطلوبًا من قبل سيموني إنزاغي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" فأن لازيو في محادثات متقدمة وعلى وشك التوصل إلى اتفاق مع سبال.

وبحسب ما ورد عرض نادي لازيو مبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى التنازل عن لاعب واحد، ويتطلع سبال إلى ضم سيمون بالومبي أو دجافان أندرسون لإتمام صفقة التبادل.

وأشار الموقع إلي أن لازيو أعد عقدًا حتى جوان 2024 للاعب، لكن النادي الإيطالي سيواجه منافسة من موناكو الفرنسي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، وتواصل مع سبال بخصوص المدافع الجزائري.

فارس يجيد اللعب كظهير أيسر وكجناح أيسر، وشارك في 9 مباريات فقط ببطولة إيطاليا هذا الموسم لكنه تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في أوت الماضي.

يذكر أن سبال قد هبط من البطولة الإيطالية للقسم الأول باحتلاله المركز 20، الأخير برصيد 20 نقطة.