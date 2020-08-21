شهدت قاعة المؤتمرات بمقر ولاية البليدة عصر الخميس، فوضى في التنظيم، أقدم خلالها نشطاء وتمثيل جمعوي، على مغادرة القاعة، بسبب تأخر مستشار الرئيس نزيم برمضان عن الحضور، لما يقارب الساعتين، وهو ما أغضب بعض الجمعيات والنشطاء الجمعويين وجعلهم يغادرون القاعة ، الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يسارع إلى احتواء الحدث وتهدئة الغاضبين والاعتذار منهم، ليعود الغاضبون الى القاعة، لمباشرة اللقاء مع مستشار الرئيسي حيث شرع المشاركون في تقديم تدخلاتهم، والتي تلخصت في الغالب حول "طرح انشغالات" بدل "مقترحات".

وتساءل بعض النشطاء الجمعويين، والذين اثبتوا حضورهم خاصة خلال انتشار جائحة " كوفيد 19 " ، ولم يتخلفوا عن تقديم المساعدة الاجتماعية في شهر رمضان، عن السر من وراء عدم توجيه إليهم دعوات لحضور اللقاء.