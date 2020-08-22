أعلن بريد الجزائر، اليوم السبت، عن إطلاق خدمة جديدة للدفع الالكتروني، عبر رمز الاستجابة السريعة "QR CODE"،"بريد باي"

وأوضح بيان بريد الجزائر، اليوم، أن هذه الخدمة تعتمد على تقنية فارقة الرموز ثنائية الأبعاد تدعى برمز الاستجابة السريعة QR CODE، وتتم خدمة "بريد PAY"، عن طريق نسخ رمز الاستجابة المخصص للتاجر عبر تطبيق بريد موب.

وأكد المصدر أن من أهم شروط استخدام هذه التقنية، على التاجر الانخراط عبر تقديم ملف ببريد الجزائر للحصول على الخدمة، مع ضرورة أن يكون الزبون صاحب حساب CCP وحائز على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، مع إلزامية تصريح عن رقم هاتفه على مستوى بريد الجزائر.