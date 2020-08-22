تدخلت، صباح اليوم، إسعافات الوحدة الرئيسية بالبويرة على الساعة (06:20) من اجل نقل جثة شخص معلق بحبل في شجرة زيتون بمنطقة بني فودة معلة بلدية أيت لعزيز بـ 18 كلم شمال الولاية.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، فان الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 30سنة، عثر عليه معلق بحبل على شجرة زيتون وجد، متوفي في عين المكان الحادث، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة.