توج النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، بلقب هداف الدوري مناصفة مع أكرم عفيف لاعب السد، بعدد الأهداف هذا الموسم برصيد 15 هدفا لكل واحد، حيث لم ينجح أي منهما في حسم المسألة لمصلحته حتى آخر صافرة في البطولة.

وكانت المنافسة على اللقب قوية جدا بين العديد من المهاجمين في كل فرق الدوري على رأسهم أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري والسد وكذلك الجزائريون ياسين براهيمي لاعب الريان وبغداد بونجاح لاعب السد ومحمد بن يطو لاعب الوكرة وسفيان هني لاعب الغرافة بالإضافة إلى التونسي حمدي الحرباوي لاعب العربي وكذلك الايراني رامين رضائيان لاعب الشحانية والذي نجح في تسجيل 13 هدفا مع فريقه لكن ذلك لم يساعده على تجنب الهبوط .

يذكر ان الصراع على لقب الهداف هذا الموسم عكس السنة الماضية والتي سجل فيها بغداد بونجاح رقما قياسيا في الدوري وهو 39 هدفا لم يسجله أي لاعب من قبل في تاريخ المسابقة .