أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن أمطارا رعدية ستكون على تسع ولايات.

وأوضح تنبيه نشر بالموقع الإلكتروني، مساء اليوم، أن أمطارا رعدية تجتاح كل من ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بانتة، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال (15:00)، إلى غاية التاسعة ليلا (21:00)

بينما تستمر موجة الحر الشديدة، التي تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل، في ولاية أدرار.

وحسب نتبه فإن موجة الحر ستمتد من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى السادسة مساء (18:00).