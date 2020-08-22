أشاد وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني وعضو المجلس الرئاسي، فتحي علي باشاغا، بموقف الجزائر ودورها "الفاعل" لدعم عملية السلام في ليبيا.

وكتب علي باشاغا في تغريدة له على حسابه على تويتر "الموقف الجزائري الداعم للسلام في ليبيا معتبر ومحل تقدير واعتزاز ونتطلع دائما لدور جزائري فاعل للدفع بعملية السلام والوفاق في ليبيا"، مضيفا أن "ليبيا والجزائر شعب واحد ومصير مشترك".

ويأتي تصريح وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عقب الإعلان أمس الجمعة عن اتفاق وقف إطلاق النار من طرفي الصراع بليبيا.