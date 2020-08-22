اعتدى أمس الجمعة مجهولون من الشباب الطائش على سيارات المصطافين، وتكسير زجاجها وسرقة أغراضهم، في سلوك دنيء لم يعتد عليه المصطافون الذين تعودوا على التوجه إلى شواطئ حيجل، التي كانت معروفة بكونها آمنة و هادئة.

هذه التصرفات غير الحضارية، فاجأت "الجواجلة " قبل الضيوف، ما خلف موجة استياء و تذمر كبيرة اتجاه هكذا تصرفات، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على موسم الاصطياف القصير زمنيا هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا.

و حسب بعض المتضررين من المصطافين فإن من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية في حق مواطنين جزائريين هم شبان غاضبون من قرارات السلطات المتمثلة في منع احتلال الشواطئ وحظائر السيارات، مما جعل فئة من الشباب في رد فعل غير مبرر على الاعتداء على ممتلكات المصطافين، أو قطع الطرقات كما حدث أمس في العوانة أمام حديقة الحيوانات.

و يطالب ضحايا أعمال العنف المصالح الأمنية والسلطات بجيجل بالتدخل بقوة لردع المعتدين و معاقبتهم وضمان أمن و سلامة المصطافين و ممتلكاتهم.