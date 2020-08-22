قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أن استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني سيكون إجباريا.

وأكد وزير التجارة، على هامش حفل إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة "بريد باي"، أن هذه الخدمة ستطلق بالتعاون مع الوزارة الوصية ووزارة البريد والمواصلات والبنوك.

من جهة أخرى، كشف وزير البريد إبراهيم بومزار، أن عمليات الدفع الإلكتروني عن طريق المنصة النقدية لبريد الجزائر خلال السداسي الأول للسنة الحالية بلغت مليون و871 ألف و147 عملية خلال السداسي الأول للسنة الحالية، مقابل 409 آلاف و313 خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2019.