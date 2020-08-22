حثت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مكافحة فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد ليس فقط في المدارس وإنما أيضا في محيط التعامل مع الأطفال والشبيبة بصورة عامة، مشيرة إلى أنه بدون ذلك سينتشر الفيروس داخل المدارس.

وقالت مسؤولة مرض كوفيد -19 بالمنظمة ماريا فان كيركهوف في جنيف: "من الأمور الحاسمة حقيقة السيطرة على عملية تفشي المرض وانتقاله في بيئة المدارس"، كاشفة أن "المنظمة ستصدر خلال الأيام المقبلة توصيات بارتداء الكمامات داخل المدارس".

وأوضحت كيركهوف أنه "لا توجد دراسات كافية بشأن سلسلة العدوى بالمرض بين الأطفال"، لافتة إلى أن "معظم الأطفال الذين يصابون بالعدوى لا تظهر عليهم إلا أعراض بسيطة".

وحذر منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أن "الكمامات وحدها لا تكفي لوقف انتشار الفيروس. على التلاميذ والتلميذات حفظ مسافات التباعد بينهم جميعا وأن تبني السلطات بحسب سعة المكان فصولا أصغر مساحة إذا لزم الأمر".