قال مسؤولون فرنسيون اليوم السبت إن شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة باريس سيتحول إلى منطقة مشاة فقط يوم الأحد وسيكون وضع الأقنعة إجباريا عندما يلتقي باريس سان جيرمان بطل فرنسا مع نظيره الألماني بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتجمع عدة آلاف في الشارع الشهير يوم الثلاثاء الماضي للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على رازن بال شبورت لايبزيج الألماني والوصول لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى. ولم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة.

وعن ترتيبات الاستعداد للحدث في باريس قال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا إنه سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه وبالقرب من ملعب باريس سان جيرمان مساء الأحد أثناء إقامة المباراة النهائية.

وأكد وزير الداخلية أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو في العاصمة مساء يوم الأحد أيضا. وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".