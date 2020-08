شارك مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير في دورة شهر أوت 2020، بالجزائر، خمسة وثلاثون فيلما من إحدى عشر دولة مختلفة.

وحسب بيان لإدارة المهرجان، بحوزة "الخبر أونلاين"، نسخة منه، الدول المشاركة في التظاهرة الدولية، هي الجزائر 12 فيلما من 9 ولايات، العراق 6 أفلام، مصر 4 أفلام، المغرب 4 أفلام، تونس فيلمين، إيران فيلمين، سوريا فيلم واحد، إيطاليا فيلم واحد، فرنسا فيلم واحد، كوت ديفوار فيلم واحد، كندا فيلم واحد.

وأشار المصدر أن أنواع أفلام هذه الدورة تنوعت بين التجريبي الوثائقي و الروائي، وشهدت البوابة مشاركة أعمال من دول جديدة في المهرجان ويتعلق الأمر بكل من إيران، كوت ديفوار وكندا.

وصرح دليل بلخودير مدير و مؤسس المهرجان ورئيس الهيئة المنظمة أن هناك عدد من الأفلام لم يتم قبولها للمشاركة لأنها لم تتم إجراءات التسجيل في الآجال المحددة، وفق المصدر.

قائمة الأفلام المشاركة:

1 - فيلم الإرادة الأخيرة the last will إخراج محمد حسين محمد دربندیخانی كردستان العراق ، السلیمانیة (11:26)

2 - فيلم سلامة الشوف إخراج شيماء طافش من مصر (14:44).

3 - فيلم النطاف The sperm إخراج إدريس عبدي من إيران (08:00)

4 - فيلم دكان Dokan إخراج طارق جبوري من الجزائر (05:01)

5- فيلم أنا عراقي إخراج حازم جلال من العراق(05:04)

6 - فيلم شريط إخراج بايوسف عبد القادر من الجزائر(04:11)

7 - فيلم وثائقي Hemay Army إخراج كامل قادر من العراق(16:05)

8 - فيلم وصت البحيرة le milieu d'un lac إخراج غيوم مينجويت من فرنسا(22:53)

9 - فيلم à qui la faute إخراج M'bro Lath من كوت ديفوار08:03))

10 - فيلم "كن أنت الأمل" إخراج محمد جوهر حسن من العراق(06:07)

11 - فيلم "فودو" إخراج خالد محمد محجوب من مصر(27:52)

12 - فيلم الزيارة إخراج عمرو علي من سوريا (29:55)

13 - فيلم covid-19 إخراج إبراهيم بقلول من الجزائر(06:06)

14 - فيلم البقرة إخراج رسول حق جو من إيران(23:11)

15 - فيلم وثائقي مطار السماء الكوني إخراج ونسة أيوب من الجزائر(14:05)

16 - فيلم key إخراج أحمد رقاد من الجزائر(00:50)

17 - فيلم وثائقي كورونا لحن الأحزان إخراج حسين امهينو من العراق(10:17)

18 - فيلم ورقة شهادة إخراج راضي داود سليمان من العراق(08:55)

19 - فيلم وثائقي كفاح يتيم إخراج زيدان جيلالي من الجزائر(05:27)

20 - فيلم المزهرية إخراج حسين قبايلي من الجزائر(09:00)

21 - فيلم علاش هكا؟ إخراج سوار طرابلسي من تونس(01:36)

22 - فيلم خواطر وألوان إخراج عماد عسوس من الجزائر(04:18)

23 - فيلم همس الممرات الضيقة إخراج كل من ضمير اليقوتي و حسن اليقوتي من المغرب(25:48)

24 - فيلم ناجي إخراج أنور عوابدي من الجزائر(09:58)

25 - فيلم الموت إخراج محمد أملعاب من المغرب(03:06)

26 - فيلم حياة الأميرة إخراج فيصل الحليمي من المغرب(14:27)

27 - فيلم وثائقي مهاجرو الحرب THE DISPLACED OF WAR إخراج رزهان عزيز من كندا. (21:31)

28 - فيلم "الرجل الذي يتكلم مع الجدران" إيطاليا "L'UOMO CHE PARLA COI MURI" Arrigo Barbaglio italia (01:26)

29 - فيلم لحظة ندم إخراج مصطفى بكري من مصر(09:55)

30 - فيلم الاستفاقة إخراج يوسف بلباي من الجزائر(11:20)

31 - فيلم Message Corona إخراج نصيرة آيت وخي من المغرب (02: 05)

32 - فيلم النوافذ المزيفة إخراج محمد كريم من تونس(07:50)

33 - فيلم كتاب البنت إخراج إسلام منفوش من الجزائر(11:45)

34 - فيلم محاكاة فان جوخ إخراج بطاهر سيد أحمد من الجزائر(02:49)

35 - فيلم "عشرة 10" إخراج يوسف فريسكا من مصر(09:50)