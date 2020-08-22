يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني غدا الأحد 23 أوت 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي.

وسيعكف مجلس الوزراء على مواصلة دراسة عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية التي تندرج في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة إلى جانب عرض يتعلق بمشروع انجار جامع الجزائر" يضيف البيان.