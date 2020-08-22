أودى فيروس كورونا المستجد لغاية اليوم السبت بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر الماضي، وفق إحصائيات أعدتها وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية.

وأشار نفس المصدر إلى أنه حتى الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينتش، تم تسجيل800 ألفوأربع وفيات في العالممن أصل 23.003.079 إصابة مؤكدة.

وقد سجلت أكثر من نصف الوفيات جراء المرض في العالم، في أربع دول هي الولايات المتحدة (175.416) والبرازيل(113.358 ) والمكسيك ( 59.610) والهند ( 55.794 ) .