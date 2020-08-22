أكد نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن سلطات الإدعاء اليونانية أفرجت اليوم السبت عن قائده هاري مجواير بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت الشرطة المحلية إن مجواير لاعب منتخب إنجلترا سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل.

ونقلا عن موقع محلي قالت صحيفة إيثنوس اليونانية إن السلطات وجهت إلى مجواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان. وهذا يعني إمكانية عدم مثول مجواير (27 عاما) شخصيا أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري.

وكان يونايتد أصدر بيانا يوم الجمعة أكد فيه علمه بالواقعة قائلا إن مجواير يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية في التحقيقات.

وكان مجواير انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) وهو مبلغ قياسي عالمي بالنسبة لمدافع. وسافر مجواير لقضاء عطلة في اليونان بعد خروج فريقه من الدوري الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.