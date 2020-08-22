تم اليوم السبت بالساحل الشرقي لمستغانم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا بعرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت قارب تقليدي الصنع كان على متنه 17 شخصا من بينهم رعايا أجانب على بعد 7 أميال بحرية (13 كيلومتر) شمال شاطئ الشعايبية التابع لبلدية بن عبد المالك رمضان.

وتم، استنادا إلى ذات المصدر، تحويل المعنيين بينهم قاصران اثنين إلى ميناء مستغانم من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية لهم من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري، يضيف المصدر نفسه.

وسيتم في وقت لاحق تسليم الموقوفين للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، كما أشير إليه.