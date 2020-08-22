تواصل الجزائر تسجيل استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية، جمال فورار، عن تسجيل 401 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يلاحظ استقرار عدد الإصابات في الأربع أيام الأخيرة بالقرب من 400 إصابة (409 أمس الجمعة، 411 أول أمس الخميس و403 الأربعاء الماضي).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي إلى 41068 حالة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" ما رفع العدد الإجمالي إلى 1424 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 28874 منها 287 حالة في آخر 24 ساعة، كما يتواجد حاليا 49 مريضا تحت العناية المركزة.