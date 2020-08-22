سيغيب المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس، يوسف عطال، الذي تعرض لإصابة على مستوى عظم القعدة، عن اللقاء المقرر يوم غد الأحد (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) أمام نادي لانس لحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم، حسب ما أعلنه اليوم السبت، فريقه على موقعه الرسمي. و بالتالي سيضيع عطال الذي لعب تقريبا كل مباريات نيس خلال الفترة التحضيرية، المباراة الأولى للموسم على غرار مواطنه, هشام بوداوي المصاب هو الآخر خلال المباراة الودية التي خاضها أمام ف.كا داك الوفاكي (6-0) في التربص الصيفي بالنمسا.

من جهته، قرر مدرب نادي نيس، باتريك فييرا، توجيه الدعوة للاعبين من أصول جزائرية، إدي سيلفستر و أمين قويري الذي قد يبدا المباراة أساسيا بعد خضوعه لمرحلة تحضيرية جيدة. و كانت البطولة الفرنسية قد انطلقت يوم أمس الجمعة بالمباراة الافتتاحية بين بوردو و نانت (0-0) في غياب لاعب الوسط الدولي الجزائري لنادي نانت مهدي عبيد, ، مصاب بكورونا فيروس المستجد (كوفيد-19).