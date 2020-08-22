اقترب المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، المرتبط مع نادي ليستر سيتي الانجليزي، من ترسيم انتقاله إلى نادي رين عقب الاتفاق الشفوي بين الناديين، وفق ما أورده موقع "فوت ميركاتو".

ونشر الموقع المختص: "اقترب نادي رين مع ليستر سيتي في الساعات الأخيرة عبر اتفاق شفوي من أجل تجسيد صفقة انتقال المهاجم الدولي الجزائري".

ولم يتمكن سليماني من إقناع إدارة نادي موناكو الفرنسي بتفعيل بند شراء عقده أو طلب إعارة ثانية، رغم تأديته لموسم مقبول مع تشكيلة "المملكة الصغيرة" في البطولة الفرنسية "ليغ 1".

وأضاف نفس المصدر: "فريق رين قريب من اتفاق مع ليستر لانتداب بطل إفريقيا 2019. لم يتم الاتفاق على جميع التفاصيل، لكن قيمة الصفقة تدور في حوالي 8 مليون أورو. ويبدو أن إدارة ليستر ترغب في التخلص نهائيا من اللاعب الذي انتدبته من سبورتينغ لشبونة سنة 2016 بمبلغ 30 مليون أورو".

وختم الموقع تحليله: "من المتوقع أن تكون شراكة ناجحة مع مباي نيانغ. وسيستفيد سليماني في رين من ثقة فلوريان موريس وجوليان ستيفان اللذين يؤمنان بقدرات سليماني الذي سيكون أمام فرصة جميلة لخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا، بعدما تحدث مؤخرا من أولمبيك مارسيليا وأندية الشرق الأوسط".