أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن إجرائها تدريبات عسكرية في بحر "إيجه" بمشاركة فرق من قيادة القوات البحرية ومقاتلات "إف 16".

ونقل الإعلام التركي عن بيان لوزارة الدفاع أفاد بأنها أجرت تدريبات بهدف رفع جاهزية الفرق والسفن التابعة لقيادة القوات البحرية للعمليات.

وأضافت الوزارة أن "التدريبات شهدت مشاركة مقاتلات "إف 16" أيضا بهدف تطوير قدرات القوات في العمليات المشتركة".

وقد نشرت الوزارة لقطات من التدريبات، يضيف البيان.