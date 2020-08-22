بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 41068 حالة، منها 401 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت.

ولم تسجل 15 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية بجاية أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ48 إصابة تليها البليدة بـ40 إصابة ثم بومرداس بـ37 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4254 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3293 حالة ثم البليدة بـ3076 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4254 (+35)

وهران: 3293 (+18)

البليدة: 3076 (+40)

سطيف: 2857 (+0)

قسنطينة: 1422 (+5)

باتنة: 1375 (+8)

بجاية: 1363 (+48)

ورقلة: 1208 (+3)

تيبازة: 1141 (+11)

بسكرة: 1116 (+6)

الجلفة: 1091 (+16)

المسيلة: 1069 (+11)

الوادي: 1005 (+4)

البويرة: 1001 (+17)

عنابة: 989 (+10)

تلمسان: 976 (+25)

تيارت: 881 (+0)

عين الدفلى: 711 (+17)

المدية: 701 (+12)

تبسة: 678 (+5)

بومرداس: 672 (+37)

الأغواط: 652 (+8)

مستغانم: 647 (+1)

أدرار: 610 (+0)

عين تموشنت: 608 (+13)

أم البواقي: 600 (+1)

جيجل: 574 (+12)

خنشلة: 570 (+0)

تيزي وزو: 555 (+0)

قالمة: 449 (+7)

سكيكدة: 439 (+0)

برج بوعريريج: 409 (+2)

غرداية: 408 (+0)

سيدي بلعباس: 378 (+1)

تيسمسيلت: 363 (+10)

ميلة: 346 (+7)

بشار: 340 (+3)

معـسكر: 321 (+0)

سوق أهراس: 300 (+1)

نعامة: 251 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

الشلف: 194 (+6)

تمنراست: 194 (+0)

تندوف: 189 (+0)

غليزان: 167 (+1)

إليزي: 123 (+0)

سعيدة: 63 (+0)