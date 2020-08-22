Reuters العديد من الدول نصحت بارتداء كمامة للحد من انتشار الفيروس

"سيبقى فيروس كورونا حاضرا معنا للأبد بشكل من الأشكال"، بحسب عضو في اللجنة الاستشارية للحكومة البريطانية المعنية بالتعامل مع الطوارئ.

وأضاف سير مارك والبورت أنه سيتعين على الناس أخذ لقاح بشكل متكرر.

وتأتي هذه التعليقات عقب تصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية قال فيه إنه يأمل أن ينحسر الوباء خلال سنتين، كما حصل مع الإنفلونزا الإسبانية.

وقال سير مارك إن الكثافة السكانية والسفر يسهل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن عدد سكان العالم أكبر مما كان عليه عام 1918 بكثير.

وأضاف في حديث لبي بي سي إنه من أجل السيطرة على المرض ستكون هناك حاجة لتطعيم على مستوى العالم، لكن فيروس كورونا لن يكون مثل الجدري الذي أمكن القضاء عليه، بل هو يشبه الإنفلونزا، أي أن التطعيم يجب أن يكون دوريا.

BBC

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال إن الإنفلونزا الإسبانية احتاجت عامين للانحسار عام 1918، ويمكن أن يؤدي التطور التكنولوجي إلى القضاء على فيروس كورونا في فترة أقصر.

وكانت الإنفلونزا الإسبانية قد فتكت بخمسين مليون شخص حول العالم، بينما أودى فيروس كورونا بحياة 800 ألف شخص حتى الآن.

وحذر سير مارك من أن العالم قد يفقد السيطرة على فيروس كورونا مرة أخرى، لكنه أضاف أن إجراءات محددة وهادفة يمكن أن تتخذ الآن عوضا عن الإغلاق التام.