Getty Images يتمثل الهدف من إطلاق الحشرات في تقليص أعداد فصيلة أيدس أجيبتي

وافق مسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية على إطلاق 750 مليون بعوضة مُعدلة وراثيا بهدف تقليل عدد البعوض الذي ينقل أمراضا قاتلة.

وأدى ترخيص هذا المشروع بعد سنوات من النقاش إلى اعتراضات من قبل جماعات معنية بالبيئة حذرت من عواقب غير مقصودة لهذه الخطوة.

ويحذر نشطاء من الأضرار التي قد تتعرض لها الأنظمة البيئية، واحتمال ظهور بعوض مُهَجَّن ومقاوم للمبيدات الحشرية.

غير أن الشركة المعنية بهذا المشروع تقول إنه لن تكون هناك مخاطر على الإنسان أو البيئة، مشيرة إلى مجموعة من الدراسات تحظى بالدعم الحكومي.

وتأتي خطة إطلاق البعوض في سلسلة جزر فلوريدا كيز، وهي مجموعة من الجزر المرجانية، العام المقبل بعد شهور من موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.

وفي مايو/أيار، سمحت وكالة البيئة الأمريكية لشركة أوكزيتيك، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتعمل في الولايات المتحدة، بإنتاج ذكور بعوض معدل وراثيا من فصيلة أيدس أجيبتي التي تُعرف بدورها في نشر أمراض قاتلة مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، والحمى الصفراء.

ولا يعضُّ البشر سوى الإناث من البعوض بسبب حاجتها إلى الدم لإنتاج البيض. ولهذا تتمثل الخطة في إطلاق ذكور البعوض المُعدل وراثيا الذي يُؤمل أن يتم التزاوج بينه وبين الإناث الموجودة في البرية.

ومع مرور الوقت، سيكون الهدف هو تقليص أعداد البعوض من فصيلة أيدس أجيبتي في المنطقة، وبالتالي تخفيض انتشار الوباء بالنسبة إلى الإنسان.

ووافق مسؤولو "دائرة مكافحة البعوض في جزر فلوريدا كيز" على إطلاق 750 مليون حشرة مُعدلة وراثيا على مدى عامين.

وتعرضت الخطة لانتقادات عديدة، ووقع نحو 240 ألف شخص وقعوا على عريضة احتجاج عبر موقع Change.org.

وحسب موقع أوكزيتيك، وجدت الشركة نتائج إيجابية أثناء إجراء تجارب ميدانية في البرازيل. كما أنها تخطط لنشر البعوض في ولاية تكساس بدءا من عام 2021 وحظيت بموافقة فيدرالية، وليس على مستوى الولاية أو موافقة محلية، حسب تقارير.

وحذرت مجموعة "أصدقاء الأرض" المعنية بالمحافظة على البيئة في بيان من "إطلاق بعوض مُعدل وراثيا سيجعل سكان فلوريدا، والبيئة، يواجهون المخاطر في خضم الوباء".

لكن عالما في موقع أوكزيتيك قال لوكالة الأسوشييتد برس "أطلقنا أكثر من مليار من البعوض على مدى سنوات. ليس ثمة مخاطر محتملة على البيئة أو الإنسان".

وتنتشر فصيلة أيدس أجيبتي بكثافة في جنوب فلوريدا ويمكن العثور عليها بشكل اعتيادي في المناطق الحضرية حيث تعيش في البرك المائية الراكدة. وطوَّر هذا البعوض مقاومة للمبيدات الحشرية في عدة مناطق بما في ذلك في سلسلة جزر فلوريدا كيز.