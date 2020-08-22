قامت مديرية البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية بولاية البليدة اليوم السبت بغلق المكتب البريدي لبلدية الصومعة وذلك عقب التأكد من إصابة عدد من موظفيه بفيروس كوفيد-19 كإجراء احترازي للحد من تفشي هذا الفيروس المعدي، حسبما أفاد به مدير هذه المؤسسة العمومية.

وأوضح محمد أمين بن زين أنه "تم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وحدة بريد الجزائر لضمان سلامة كل من زبائنها و موظفيها على حد سواء، غلق اليوم السبت المكتب البريدي لبلدية الصومعة شرق الولاية و ذلك بعد التأكد من إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف انه و تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين سيتم تسخير مكتب بريدي متنقل يتولى تقديم الخدمات البريدية لزبائنه بالبلدية التي تتوفر على مركز بريدي ثاني بمنطقة حلوية في انتظار اعادة فتحه بعد تعقيمه من طرف المصالح المعنية و ظهور التحاليل الطبية الخاصة بموظفيه.

للتذكير، فقد أعادت ذات المصالح فتح امام زبائنها المكتبين البريديين لكل من مدينة البليدة (باب الرحبة) و آخر ببلدية بني مراد اللذان أغلقا في وقت سابق عقب تأكد إصابة عدد من موظفيهما بفيروس كورونا، حسبما أكده بن زين .