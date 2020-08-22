تستمر الحرائق المندلعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالتوسع يوم السبت مرغمة عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم هربا، بعد أن أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل. وقد التهمت الحرائق أكثر من 312 ألف هكتار وقرابة 90 ألف هكتار من المساحات الخضراء.



اضطر عشرات آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا الجمعة هربا من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء عدة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأميركي والتي غطت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.



وأعلنت سلطات الولاية أن الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت حتى الجمعة بحياة خمسة أشخاص على الأقلّ. وبسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا اضطر عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات آمنة في مواقف السيارات أو على الشواطئ، بدلاً من الإقامة في مراكز الإيواء التي توفرها السلطات.

وأتى أحد أضخم الحرائق المشتعلة، "إل إن يو لاينتنينغ كومبلكس"، حتى الجمعة على قرابة 90 ألف هكتار من المساحات الخضراء.



ويهدّد هذا الحريق على وجه الخصوص كروم العنب في مقاطعتي نابا وسونوما المشهورتين بإنتاج النبيذ واللتين شهدتا في السنوات الأخيرة حرائق مماثلة.



وحتى صباح الجمعة كانت الحرائق المشتعلة في الولاية قد أتت على أكثر من 312 ألف هكتار، في حين أدّى الدخان المتصاعد منها إلى تلويث الهواء ولا سيما في خليج سان فرانسيسكو.