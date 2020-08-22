قضت محكمة يوم الجمعة بالحبس شهرين على لوري لوفلين نجمة المسلسل التلفزيوني (فول هاوس) وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أمريكية.



واختنق صوت لوفلين (56 عاما) وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن ”القرار المريع“ الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على ”ميزة غير مستحقة“ في مسابقات القبول بالجامعات.



وصدر الحكم على لوفلين وزوجها بعد إقرارهما في مايو أيار بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة ساذرن كاليفورنيا باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وقالت لوفلين ”أنا آسفة بحق وبعمق وبشدة“.



وتضمن الحكم، الذي يتناسب مع بنود اتفاق مع الادعاء، تغريم لوفلين 150 ألف دولار وزوجها البالغ من العمر 57 عاما 250 ألف دولار. كما تضمن أن يمضيا مئة ساعة و250 ساعة في الخدمة العامة.