رحب الاتحاد الأوروبي, اليوم السبت, بإعلان وقف اطلاق النار في ليبيا, و استئناف العملية السياسية, لافتا الى ان القرار يعطي "املا جديدا" في ايجاد حل سلمي للأزمة الليبية.



وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي , جوزيب بوريل في بيان, اليوم السبت, " إن المبادرة تدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تجاوز المأزق الحالي, ويعطي أملاً جديداً, للوصول الى حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد, وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد", مشددا على ان , "الحل السياسي وحده الكفيل بإعادة الاستقرار و السلام في ليبيا".



و اضاف, ان الاتحاد الأوروبي , "يؤيد تمامًا الاتفاق حول المبادئ من أجل الوقف الفوري, لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا, مما يتطلب مغادرة جميع المقاتلين, والمرتزقة الأجانب الموجودين في البلاد, واستئناف عملية التفاوض في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة, كخطوة أولى للبناء " .



وحث المسؤول الأوروبي, " جميع الأطراف الليبية, وكل من يدعمها بأي شكل من الأشكال, على الالتزام الفعلي, بوقف اطلاق النار, و استئناف العملية السياسية".