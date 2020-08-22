تداولت عدة صفحات ومواقع إنترنت معلومات تشير إلى أن فولكس فاغن تنوي إطلاق نماذج جديدة من سيارات Golf لاستقطاب شريحة جديدة من الزبائن.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة من هذه السيارات ستحمل اسم Golf GTE HyRACER، وستأتي بلمسات جديدة من حيث التصميم، وعمل على وضع هذه اللمسات 13 خبيرا تابعين لفولكس فاغن.



وستأتي هذه المركبات بهيكل هتشباك رياضي، وستحصل على شبك أمامي عريض وممتص صدمات أمامي مميز مزود بفتحات هوائية وجنح سفلي لتحسين تدفق الهواء، كما سيزود سقفها بجنح هوائي صغير أيضا لزيادة الثبات على السرعات العالية.