في وقت تسلم جيرانهم مفاتيح شققهم، انطلق المئات من المكتتبين ممن حولوا من شقق ذات ثلاث غرف الى شقق من أربعة غرف في رحلة أخرى للحصول على لأشطر التكميلية.

بعد شهر كامل من عملية تسليم عدة آلاف من شقق "عدل" عبر العديد من الولايات، ينتظر المئات من المكتتبين أن تفرج وكالة "عدل" عن الأشطر التكميلية للمستفيدين من التحويل من شقق بثلاث غرف الى أربعة غرف، فحتى يتسنى لهم مباشرة اجراءات استلام مساكنهم وتوقيع العقد على مستوى الموثق، يجب عليهم فارق القيمة، غير أن الوكالة لم تفرج عليها لغاية كتابة هذه الأسطر.

وعند اتصالهم بمصالحها، أجبروا على تحرير طلبات الحصول على الأشطر التكميلية ومنهم من حرر عدة طلبات طيلة الشهر الفارط لكن لحد الآن لم يتحصلوا عليها.

ويأمل هؤلاء أن تلتفت وكالة "عدل" إلى وضعيتهم بحكم أن الحل لا يستوجب مجهودات كبيرة بل كبس زر حاسوب لتمكينهم من هذه الوثائق.