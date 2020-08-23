ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى 23 مليونا و357 ألفا و512 إصابة، تعافى منهم 15 مليونا وأكثر من 849 ألفا، بينما بلغت الوفيات أكثر من 807 آلاف في جميع أنحاء العالم. وفيما يأتي أحدث التطورات المتعلقة بكورونا المسجلة خلال اليوم الأحد 23 اوت

وفيات وإصابات باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الأحد تسجيل 591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 292 ألفا و174 حالة.

ونقلت شبكة جيو الباكستانية عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 6232 حالة

إصابات بريطانيا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا 326 ألفا و595 حالة حتى صباح اليوم الأحد بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41ألفا و509 حالات، وتعافى 1547 من المصابين حتى الآن.

تصاعد لليوم الرابع في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك تتجاوز حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 200 حالة لليوم الرابع على التوالي. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 19 ألفا و333 حالة، وهو أعلى عدد بين المقاطعات الـ47 اليابانية.

أستراليا تصارع الموجة الثانية وتسجل 17 وفاة

سجلت السلطات الأسترالية اليوم الأحد 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها في ولاية فيكتوريا بينها 11 حالة مرتطبة بدرو المسنين؛ لكن السلطات أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ اتجاها نزوليا. وبخلاف فيكتوريا التي شهدت أكثر من 80% من وفيات الفيروس في ظل الموجة الثانية للجائحة، سجلت أستراليا زهاء 24ألفا و500 حالة إصابة و502 وفاة.

وقال رئيس حكومة الولاية دانييل آندروز إن فيكتوريا التي تقترب من منتصف فترة عزل عام مدتها 6 أسابيع، رصدت 208 حالات إصابة في الساعات الـ24 الماضية. ومضى يقول للصحفيين "سنتغلب على الموجة الثانية هذه، وسنتمكن حينها من البدء في فتح الأنشطة والأعمال، لا يمكننا تحديد توقيت معين لذلك. لكن هدفي هو أن ينتهي العام وقد عادت الحياة لطبيعتها". مراجعة الإغلاق في نيوزيلندا

سجلت نيوزيلندا اليوم الأحد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك قبل يوم من مراجعة الحكومة لإجراءات الإغلاق المفروضة في مدينة أوكلاند. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة الصحة قالت على صفحتها الإلكترونية اليوم الأحد إن إحدى الحالات مرتبطة بحالات سابقة تم رصدها في أوكلاند، في حين أن الحالتين الأخريين لشخصين قادمين من الخارج.

يشار إلى أن إجمالي حصيلة الاصابات بالفيروس في نيوزيلندا يبلغ 1324 حالة.

إصابات الهند تتجاوز 3 ملايين

أظهرت بيانات الحكومة الهندية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، سجلت حتى الآن 3 ملايين و 44 ألفا و 940 حالة إصابة، منها 69 ألفا و 239 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. وطبقا لبيانات على موقع وزارة الصحة تم تسجيل 912 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفا و 706 أشخاص. الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات وأكدت الهند آخر مليون إصابة خلال 16 يوما فقط، والمليون السابقة كانت خلال 21 يوما، أسرع من الولايات المتحدة والبرازيل.

ألمانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 233 ألفا و861 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9272 حالة وفاة. ومن ناحية أخرى أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 782 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة فقط ليرتفع عدد الإصابات إلى 232 ألفا و 864 حالة. وأعرب خبراء عن قلقهم من احتمالية حدوث زيادة قوية في الأعداد، الأمر الذي قد يؤدي بمكاتب الصحة إلى استنفاد حدود قدراتها في تتبع سلاسل العدوى.

تفشي أكبر بين الفرنسيين دون سن الأربعين

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الـ40 بمعدل يتجاوز 4 أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت اليوم الأحد "نحن في موقف محفوف بالمخاطر" مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار الفيروس، لكنه قال إنه من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى. وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

الصين خالية من الإصابات المحلية منذ أسبوع

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخبر الرئيسي، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق، مؤكدة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

أعلى ارتفاع يومي بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أعلى مستويات ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أوائل مارس ، مع استمرار تفشي المرض من كنيسة في العاصمة سول ومن تجعات سياسية حضرها أعضاؤها. وأبلغ المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 397 إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت، مرتفعة عن عدد اليوم السابق البالغ 332 لتبلغ عدد الإصابات المسجلة في كوريا الجنوبية 17ألفا و399 بينما بلغت الوفيات 309 حالات.

ومنذ اليوم الأحد فرضت الحكومة الكورية الجنوبية الدرجة الثانية من قواعد التباعد الاجتماعي في مناطق خارج سول، وتشمل حظر تجمعات الكنيسة وإغلاق النوادي الليلية ومطاعم البوفيهات ومقاهي الإنترنت.

الوفيات بالمكسيك تتجاوز 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 6482 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 556 ألفا و216 إصابة، و60 ألفا و254 وفاة..

الإصابات في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 17 حالة شفاء و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6894 حالة، منها 6203 حالات شفاء و158 وفاة.

تراجع الإصابات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، مقارنة مع 123 إصابة و19 وفاة أمس، وذلك في تراجع إلى ما دون 100 إصابة للمرة الأولى منذ 10 أفريل ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 97 ألفا و237 حالة، من ضمنهم 65 ألفا و118 حالة تم شفاؤها، و5243 وفاة.

المغرب يعتمد التعليم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم المغربية أنها قررت اعتماد التعليم عن بعد في الموسم الدراسي الجديد لجميع المراحل، بسبب أزمة كورونا. وقالت الوزارة إنها قررت اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي، والذي سينطلق في 7 سبتمبر لجميع المستويات في كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية. وأشارت إلى أن التعليم الحضوري سيكون متاحا للراغبين فيه، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.