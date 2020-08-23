نظم اليوم عدد من نظار الثانويات بولاية بشار أمام مقر مديرية التربية، وقفة احتجاجية اعتبروها رسالة التهديد الأولى لوزارة التربية قبل الدخول في مرحلة التصعيد من خلال مقاطعة كل من امتحانات نهاية المراحل التعليمية، والدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، وهذا ما لم تستجب وزارة التربية لمطالبهم المرفوعة منذ مدة طويلة.

واعتبر المحتجون أن وزارة التربية مطالبة بمعالجة الإختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240 /12 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، وذلك بإعادة التصنيف النظار قيد الخدمة في الصنف 16، كما طالب هؤلاء بحصر الترقية إلى رتبة مدير ثانوية في فئة النظار، وهذا فقط تطبيقا لنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي 17/162، مع استحداث منحة التسيير لفائدة النظار المكلفون بتسيير الثانويات.

وعن خلفيات هذه الوقفة الإحتجاجية قال النظار أن سببها هو صدور المراسلة الواردة من الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية المؤرخة في 22 جويلية 2020، و الذي تحدد أهم الترتيبات المتعلقة بالقائمة الإحتياطية الخاصة بالإمتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019، و المخالفة حسبهم لنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي 17/162 ، و التي تنص على أنه يتم تعيين مدير الثانوية من بين نظار الثانويات،

و التي جاءت نتيجة ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد، غير أنها تغافلت عن معطيات كثيرة، أهمها أنه يمكن تنظيم التأهيل لرتبة مدير من بين النظار الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل مع امكانية تنظيم مسابقة في شهر سبتمبر على اعتبار أنه ستنظم فيه الامتحانات النهائية بشكل عادي، أو اعتماد التأهيل كحل استثنائي و حصرها في نظار الثانويات فقط،

*و كذلك حرمان الناظر من تصنيف يليق بمنصبه بإعتباره رئيسا للمصلحة البيداغوجية و نائبا للمدير. وحذر هؤلاء الوزارة الوصية من "مغبة الإقصاء المتعمد" لفئة النظار، لأن ذلك سيكون مبررا للقيام بحركات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم تجاوب الوزارة مع هذه المطالب المرفوعة والتي وصفوها بالمشروعة.