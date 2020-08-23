تم يوم الأحد بمستغانم إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا بعرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصا على بعد 3 أميال بحرية (5.5كلم) شمال شاطئ "الإخوة الثلاثة" بمنطقة خروبة شرق مدينة مستغانم.

وحسب ذات المصدر ،تم تحويل المعنيين إلى ميناء مستغانم من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية لهم من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري، يضيف المصدر نفسه.

وسيتم في وقت لاحق تسليم هؤلاء الأشخاص للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، كما أشير إليه.