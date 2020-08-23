تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط بولاية تبسة، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين بلديتي تبسة و مرسط أمام شركة كوسيدار على اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

الحادث أسفر عن وفاة شخصين بعين المكان يبلغان من العمر 23 و32 سنة تم تحويل جثتيهما لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط ، فيما أصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة اثنين منهما في حالة خطيرة تتراوح أعمارهم بين20 و31 سنة تم إسعافهم و نقلهم على جناح السرعة لقسم الاستعجالات بمستشفى مرسط للتكفل بهم.

وجدير بالذكر أن ولاية تبسة عرفت خلال الأسبوع الماضي عدة حوادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 أسفرت عن وفاة شخصين بينهم امرأة و إصابة 7 أشخاص أصغرهم رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة.