أعلن البنك الوطني الجزائري، عن توفر خدمات الصيرفة الاسلامية بولايتين جديدتين، ويتعلق الأمر، بكل من ولاية البلیدة بالوكالة رقم "445 "والوكالة الرئیسة بالشلف رقم "275."

للتذكیر، فان العرض المخصص لمرحلة اطلاق الصيرفة الاسلامية یضم تسعة) منتجات موافقة لتعالیم الشریعة الإسلامیة ھي كالآتي، الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفیر الإسلامي، حساب التوفیر الإسلامي للشباب « القصر»، حساب الاستثمار الإسلامي غیر المقید، المرابحة العقاریة، المرابحة للتجھیزات، المرابحة للسیارات وكذا الإجارة.