كشف المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، اليوم الأحد، خلال ندوة صحفية، عن قائمة اللاعبين المسرحين، وفي مقدمتهم المدافع والقائد نبيل سعدو.

بالإضافة إلى سعدو، استغنت الشبيبة القبائلية عن خدمات المهاجم توفيق عدادي، والمدافعين توفيق زغدان، أمير بلايلي، عبد الارزاق ايراتني ووليد بن شريفة.

وتجدر الإشارة، أن الشبيبة ستستأنف التدريبات يوم السبت 29 أوت بإجراء تربص تحضيري تحسبا للموسم الكروي 2010-2021.

واستهل "الكناري" بقوة عملية الانتقالات الصيفية باستقدام عدد من اللاعبين كانوا ينشطون ضمن مختلف الأقسام على غرار لياس فيصل حدوش شباب الدار البيضاء وجوبة عقيب نجم بن عكنون وأحمد كروم جمعية وهران.

من جهة أخرى، أعطى مهاجم اتحاد بلعباس ليت عبد الرزاق (27 سنة) موافقته المبدئية للتوقيع في شبيبة القبائل في انتظار ترسيم قدومه في الأيام القليلة المقبلة.

و كانت شبيبة القبائل, قد انهت الموسم الكروي, 2019-2020, الذي توقف نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس, في المركز الرابع بمجموع 36 نقطة و بفارق 4 نقاطعن شباب بلوزداد الذي عين بصفة استثنائية بطل الجزائر.

و افتتحت مرحلة الانتقالات الصيفية رسميا يوم 5 أوت على أن تتواصل إلى غاية 27 أكتوبر, بينما لم يتم ابعد تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي, 2020-2021.