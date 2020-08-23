كورونا: توزيع 131 لباسا وقائيا للأطباء بقسنطينة

مجتمع
23 أغسطس 2020 () - واج/س.أ
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تم توزيع حصة بـ131 لباسا طبيا وقائيا لفائدة أطباء يعملون بمختلف الهياكل الصحية لولاية قسنطينة و ذلك بمبادرة لجمعية الإرشاد و الإصلاح، حسب ما علم اليوم الأحد من رئيس ذات الجمعية نعيم هاروني.

وأوضح نفس المسؤول بأن هذه العملية "تندرج ضمن الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد و تجسيد دعم الحركة الجمعوية للأطقم الطبية و شبه الطبية."

وأوضح بأن هذه الوسائل الخاصة بالحماية الطبية تم تخصيصها للمستخدمين الطبيين بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس و مستشفى حي البير و مستشفى محمد بوضياف ببلدية الخروب.

وأفاد ذات المصدر بأنه تم من جهة أخرى جمع 237 كيسا من الدم خلال شهر جويلية الأخير و ذلك خلال حملة خيرية تمت بالتنسيق مع مصالح مراكز نقل الدم و الهياكل الصحية لكل من المقاطعة الإدارية علي منجلي و بلدية ديدوش مراد.

وأكد هاروني في نفس السياق بأن هذه العملية ترمي بالأساس إلى تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال هذه المادة الحيوية و مشتقاتها من طرف المؤسسات الصحية خلال هذه الأزمة الصحية. 

وأعلن رئيس الجمعية بالمناسبة عن إطلاق حملة جديدة للتعقيم عبر مختلف الإدارات و التجهيزات المحلية و الساحات العمومية التي يقصدها المواطنون بكثرة و ذلك في إطار التدابير الهادفة إلى كبح انتشار هذا الفيروس المستجد. 

يذكر بأن جمعية الإرشاد و الإصلاح لولاية قسنطينة التي تأسست سنة 1989 ذات طابع اجتماعي و إنساني تنظم بصفة دورية نشاطات تضامنية مختلفة لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة، خاصة منها تلك القاطنة بالمناطق الريفية على غرار جمع و توزيع مواد غذائية و زيارة المرضى بالمستشفيات بمناسبة الأعياد الدينية، بالإضافة إلى برمجة جولات للتسلية و الترفيه لفائدة أطفال ينتمون لعائلات معوزة.

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