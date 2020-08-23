توفي شخص يبلغ من العمر (30 سنة) بولاية تيارت، عقب اضرامه النار في جسده، بعد محاولة مصالح الأمن إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر قضائي، لضلوعه في قضية تكوين جمعية أشرار، حسب ما أورده اليوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضح المصدر ذاته أن "عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة عين الذهب بأمن ولاية تيارت، تنقلوا في إطار تنفيذ أمر قضائي مؤخرا إلى أحد أحياء المدينة لإيقاف شخص محل أمر بالقبض في قضية تكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جنح ضد الأشخاص والممتلكات الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح، انتهاك حرمة مسكن بالعنف وتحطيم ملك الغير".

وأضاف أنه "بمجرد وصول عناصر الأمن إلى مسكن الشخص محل الأمر بالقبض، قابلهم هذا الأخير وهو في حالة هيستيرية، بوابل من العبارات المهينة من نافذة غرفته، مهددا بإضرام النار في جسده".

وأمام هذا الوضع، قامت عناصر الشرطة بمحاولات عديدة لتهدئته وإقناعه بالعدول عن تهديداته، إلا أنه قام برش نفسه بسائل سريع الالتهاب "بنزين"، مضرما النار في جسده، متسببا في إصابته بحروق بليغة.

وحسب نفس المصدر، "تدخلت عناصر الشرطة وبمساعدة من المواطنين لإسعافه على الفور، حيث نقل إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين الذهب ووضع تحت المراقبة الطبية، قبل أن يحول لاحقا إلى المستشفى الجامعي بوهران، لتتلقى المصلحة نبأ وفاته".

ويبقى التحقيق مفتوحا من قبل مصالح الشرطة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر.