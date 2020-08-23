تحدث رواد شاطئ بريطاني عن عملية إنقاذ شخص كان على وشك الغرق من خلال سلسلة بشرية امتدت من الشاطئ إلى داخل البحر.

وكان الشخص يواجه مشكلة خطيرة أثناء السباحة قبالة شاطئ داردل دور، في مقاطعة دورست جنوب غربي بريطانيا، يوم الخميس الماضي.

واصطف أكثر من 20 شخص ودخلوا البحر لإعادة السباح المصاب إلى الشاطئ.

قال مات ليت، أحد رجال خفرالسواحل في بريطانيا: "في النهاية، ساعد الجمهور في إنقاذ حياة هذا الشاب".

وقالت شاهدة عيان تدعى إميلي فوت: "أصبح من الواضح أنه كان في مأزق - بدأ يلوح بذراعيه".

وأضافت: "لم يكن مذعورا، لكنه لم يكن قادرا على العودة إلى الشاطئ.. حينئذ بدأ الكثير من الناس بالتجمع وتشكيل هذه السلسلة."

وتابعت فوت قائلة: "كان الجميع على الشاطئ يصفقون في النهاية، لذلك يظهر أن الأمر كان مجهودا جماعيا كاملا".

وقالت الشاهدة جيني بيل إن السباح "تمكن من أن يطفو فوق موجة قادمة وتمكن شخص ما من الإمساك به".

وأضافت "كانت هناك سلسلة بشرية تمتد إلى داخل البحر بقدر ما سمحت به جرأتهم".

وقال خفر السواحل إن السباح لم يصب بأذى.

وحذر المسؤول عن أمن الشاطئ من مخاطر الذهاب إلى البحر في ظروف الرياح القوية، وقال: "البحر لا يرحم ، لذلك عليك احترامه".

وأضاف "عليك أن تهتم برعاية أصدقائك وعائلتك، ولا تأخذ أدوات السباحة المطاطية إلى الشاطئ".

وقال "قد تبدو فكرة جيدة ولكن بسرعة كبيرة يمكن أن تنفجر (هذه المواد المطاطية) قبالة الشاطئ ومن ثم يتعين علينا نشر قوارب النجاة والمروحيات وفرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل لإنقاذ الناس."

ويعد شاطئ جيريسك كوست، من أكثر المناطق التي تشهد إقبالا منذ تخفيف قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وغرق شاب من لندن في العشرينيات من عمره في يونيو / حزيران، أثناء السباحة قبالة الشاطئ، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة بعد القفز في الماء.