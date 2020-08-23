كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورارـ اليوم الأحد، أن الحالات المسجلة الـ 392 إصابة، توزعت عبر 31 ولاية من أصل 48 ولاية

أشار فورار إلى أن 18 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات إصابة بكورونا و 13 ولاية ازيد من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية, فيما لم تسجل 17 ولاية أي حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

- الجزائر: 4293 (+39)

- وهران: 3324 (+31)

- البليدة: 3097 (+21)

- سطيف: 2859 (+2)

- قسنطينة: 142* (+7)

- بجاية: 1393 (+30)

- باتنة: 1389 (+14)

- ورقلة: 1211 (+3)

- بسكرة: 1171 (+55)

- تيبازة: 1161 (+20)

- المسيلة: 1098 (+29)

- الجلفة: 1098 (+7)

- الوادي: 1024 (+19)

- البويرة: 1019 (+18)

- عنابة: 991 (+2)

- تلمسان: 987 (+11)

- تيارت: 881 (+0)

- عين الدفلى: 713 (+02)

- المدية: 704 (+3)

- تبسة: 688 (+10)

- بومرداس: 672 (+0)

- مستغانم: 652 (+5)

- الأغواط: 652 (+0)

- عين تموشنت: 616 (+8)

- أدرار: 613 (+3)

- أم البواقي: 605 (+5)

- جيجل: 597 (+23)

- خنشلة: 570 (+0)

- تيزي وزو: 555 (+0)

- قالمة: 450 (+1)

- سكيكدة: 446 (+7)

- غرداية: 417 (+9)

- برج بوعريريج: 409 (+0)

- سيدي بلعباس: 378 (+0)

- تيسمسيلت: 363 (+0)

- ميلة: 348 (+2)

- بشار: 340 (+0)

- معـسكر: 321 (+0)

- سوق أهراس: 304 (+4)

- النعامة: 251 (+0)

- البيض: 232 (+0)

- الطارف: 207 (+0)

- الشلف: 194 (+0)

- تمنراست: 194 (+0)

- تندوف: 189 (+0)

- غليزان: 168 (+1)

- إليزي: 124 (+1)

- سعيدة: 63 (+0)