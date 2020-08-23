أكد ميلود عيبود الناطق الرسمي لنادي شبيبة القبائل خلال ندوة صحفية نشطها رفقة المناجير العام كمال عبد السلام ، منتصف نهار يوم امس الاحد ، أحقية "الكناري" تمثيل الكرة الجزائرية في منافسة كأس الكاف بحكم المركز الرابع الذي يحتله الفريق خلال الموسم المنصرم متسائلا ماذا ينتظر المكتب الفيدرالي تثبيت ذالك و أشعار الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالأمر .

في نفس السياق صرح كمال عبد لسلام المناجير العام للشبيبة من المفروض ان الشبيبة ستشارك الموسم المقبل في كأس "الكاف" أن مسيري النادي قد تلقوا ضمانات مشاركة الفريق في هذه المنافسة ".

من جهة اخرى اشار المصدر نفسه أن الفريق يستعد لإستئناف التحضيرات تحسبا للموسم القادم التي ستنطلق إبتداءا من يوم السبت القادم 29 أوت بمدينة اقبو بولاية بجاية حيث سيجرى الفريق تربصا لمدة أسبوعين بعد أن تعطي الوزارة الوصية و الفاف موافقتها على الأمر.فيما يخص تعداد الفريق صرح المناجير العام للشبيبة كمال عبد السلام " لقد قبلت االإلتحاق بالمكتب المسير للريق كمانجير عام للفريق حبا في فريق منحنى كل شيىء بعد ان كنت لمدة 25 سنة بعيدا عنه .كما ان النظرة الحالية و السياسة المتبعة من قبل المسيرين الحالين حفزنى عل العودة لفرض الإنضباط و حسن السلوك و كذا لزرع نفس جديد في نفوس اللاعبين على ضوء ما قام به مسيرون السابقون على هذا الأساسا تم إستقدام لاعبين شبان يملكون قدرات لفرض أنفسهم فسي الفريق و تعوزيض اللاعبين المسرحين منهم سعدو ، إراتني ، عدادي، بنوح ، زغدان ، بلايلي في إنتظار رحيل بن شريفة الذي تلقى عرضا نحن بصدد دراسته أمام بالنسبة للاعبين رناي و تافني إتفقت مع شعبان مرزقان لإنتقالهما إلى النصرية في شكل إعارة تحسبا لعودتهما لمستواهما أما بقية اللاعبين فقد تم التفاهم معهم لمواصلتهم المغامرة مع الشبيبة " .

إغتنم ميلود عيبود الناطق الرسمي لنادي شبيبة القبائل فرصة الندوة الصحفية لتوديه نداء لأنصار الفريق لتفادي الدخول في النفق المظلم الذي تسعى أطراف ذات مصالح شخصية جرهم إليه من خلال زرع التفرقة بين أنصار الفريق و التشويش على المكتب المسير للنادي الذي يسعى لتحقيق البرنامج المسطر منه إستعادة مقر النادي بناء مركز تكوين لفريق الذي ينتظر الضوء الاخضر من المدير العام لمجمع سيفيتال لمباشرة الأشغال لاسيما أن الإجراءات الإدارية قد سويت .