بلغ عدد الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج الذين تم إجلاؤهم إثر تفشي وباء (كوفيد-19) إلى غاية 18 أوت الجاري 29.874 شخصا، و ذلك منذ انطلاق العملية شهر مارس المنصرم، حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، في بيان لها.

وجاء في البيان أن الجزائر تواصل جهودها لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19، حيث "بلغ عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء يوم 19 مارس 2020 و إلى غاية 18 أوت 2020 ما مجموعه 29.874 شخصا عبر ثلاث مراحل".

و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن المرحلة الثالثة من هذه العملية التي ''امتدت من 4 إلى 18 أوت 2020، قد انتهت بإجراء ثلاث رحلات جوية إضافية يومي 16 و 18 أوت انطلاقا من مطار دبي (الإمارات العربية المتحدة) و مطار إسطنبول (تركيا) و كذا مطار بوخاريست (رومانيا)، تم من خلالها إجلاء 590 مواطنا".

و بذلك، "يبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم في إطار المرحلة الثالثة 6328 شخصا، عبر 26 رحلة جوية و كذا عبر الحدود البرية بالنسبة للرعايا الجزائريين العالقين في تونس"، يضيف المصدر ذاته.

كما أكدت الوزارة، في ذات السياق، بأن المرحلة الرابعة و الأخيرة من عملية الإجلاء "ستنطلق قريبا" لإعادة المواطنين الجزائريين الذين لا يزالون عالقين بالخارج، وفقا لنفس البيان.