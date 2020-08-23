أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإنهاء مشكل بطء تدفق الأنترنيت "فورا"، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لمجلس الوزراء.

فخلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته لوزير القطاع, تحت إشراف الوزير الأول، لـ"إيجاد حل نهائي لمشكل بطئ تدفق الأنترنيت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء".

و لكون تدفق الأنترنيت ''شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات"، أمر الرئيس تبون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ"إنهاء مشكلة تدفق الأنترنيت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك"، مثلما أفاد به ذات المصدر.

يذكر أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في التزويد بالأنترنيت، ربطته مؤسسة "اتصالات الجزائر" بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للأنترنت في بعض دول العالم و منها الجزائر.