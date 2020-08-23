أدانت محكمة الجنح بتبسة كهل بست سنوات سجنا نافذة بتهمة الشعوذة و المساس بالمعلوم الديني.



تعود وقائع القضية حسب أمر الإحالة إلى الأسبوع المنصرم حيث تسببت شرارة كهربائية في إضرام النار بأحد المنازل بحي الأقواس لتكشف هذه الشرارة تفاصيل قصة مشعوذ حول منزله لوكر لممارسة مختلف أنواع السحر و الشعوذة وبعد تدخل سكان الحي في محاولة منهم لإطفاء النار المشتعلة اكتشفوا كمية هائلة من الطلاسم وصور لمئات الأشخاص من مختلف الأعمار و عدة أغراض من أواني منزلية مكتوب عليها طلاسم غريبة و أقفال حديدية و ملابس شخصية للجنسين .



وبعد محاولة فاشلة للهرب تم القبض على المشعوذ و تقديمه للعدالة ليصدر في حقه حكم ب6 سنوات سجنا نافذة فيما طلبت النيابة العام بتسليط حكم 10 سنوات بتهمة ممارسة الشعوذة و المساس بالمصحف الشريف وهي الحادثة التي أثارت استياء كبير لدى المجتمع التبسي و استنكرها رواد منصات التواصل الاجتماعي وطالبوا بتسليط أقصى العقوبات على المشعوذ كي يكون عبرة لغيره .