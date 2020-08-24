أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن تساقط أمطار رعدية في ولايات شرقية وزوابع رملية على منطقة جنوب البلاد.

وأوضح تنبيه باللون الأصفر لذات المصالح نشر على موقعها الرسمي في الفايسبوك أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين على ولايات باتنة، خنشلة وتبسة وستتواصل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا(00:21)، بينما ستشهد ولاية أدرار بداية من منتصف النهار زوابع رملية تستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، في حين تجتاح حرارة شديدة ولاية تندوف .